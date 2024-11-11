Burhan: HDK Suçları İsrail'den Az Tehlikeli Değil

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede yaklaşık 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) işlediği suçların İsrail işgal güçlerinin suçlarından daha az tehlikeli olmadığını söyledi.

Burhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

Burhan, Sudan hükümeti ve halkının Filistin halkı ile "tam dayanışma içinde" olduğunun altını çizerek, Filistinlilerin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma yönündeki adil ve meşru mücadelelerinin yanında olduklarını vurguladı.

" Orta Doğu'da kalıcı barış, BMGK kararları çerçevesinde İsrail'in tüm Arap topraklarındaki işgaline tamamen son verilmediği sürece sağlanamayacak." diyen Burhan, iki devletli çözümün ve ateşkesin uygulanmasının hızlandırılması, bölgedeki çatışmanın genişlemesi ve Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesinin engellenmesi, bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Burhan, Sudan'daki savaşa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sudan devletini yok etmeyi, halkını aç bırakmayı ve yerinden etmeyi amaçlayan isyancı HDK milislerinin uluslararası insancıl hukuka ve normlara açıkça meydan okuyarak işlediği suçlar, İsrail İşgal güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki suçlarından daha az tehlikeli değildir."

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.