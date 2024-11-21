Burhaniye Belediyesi Engelli Bireylere Yetenek Geliştiren Eğitimler Düzenliyor

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi tarafından bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde engelli bireylere yönelik resim, müzik ve spor branşlarında eğitimler düzenleniyor.

Burhaniye Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Belediye bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde engelli bireylere yönelik resim, müzik ve spor branşlarında eğitimler düzenleniyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen bu eğitimlerle engelli katılımcılar, hem yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor hem de sosyal iletişimlerini güçlendiriyor.

Belediye, bu çalışmayla engelli bireylerin topluma aktif şekilde katılmalarını desteklerken, yaşam kalitelerine de katkı sağlamayı hedefliyor.