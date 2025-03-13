Burhaniye Belediyesi'nden Sıfır Atık Farkındalığı Projesi

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, çevresel farkındalık oluşturmak için verdiği eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, "Kreşten Fakülteye Sıfır Atık Farkındalığı" projesi ile 2024'te 3 bin 500'ün üzerinde kişiye eğitim verdi.

Burhaniye Belediyesi, "Bilinçli Çevresel Farkındalık Eğitimi" faaliyetlerine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla devam ediyor. "Kreşten Fakülteye Sıfır Atık Farkındalığı" projesi kapsamında 2024 yılı içinde 3 bin 500'den fazla kişiye eğitim verildi. Çevre mühendisi tarafından verilen eğitimlerde, Belediye tarafından başlatılan ve zabıta ekiplerince denetimleri süren "Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık" projesiyle ilgili de öğrencilere bilgi veriliyor.

Çocuklar başta olmak üzere, tüm halkın çevreye karşı daha bilinçli ve duyarlı olmaları sağlanması hedeflenerek "Burhaniye'nin geleceği olan gençlerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmak" sloganı ile eğitimler tüm hızıyla sürüyor.