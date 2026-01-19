Burhaniye'de "4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası" İçin Geri Sayım Başladı

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nı, bu yıl 26–28 Ocak günleri arasında düzenleyecek.

Bu yıl 26–28 Ocak günlerinde Yıldız Kızlar ve Küçük Kızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek 4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası; farklı il ve ilçelerden başarılı kulüpleri Burhaniye'de buluşturacak. Turnuvaya katılacak yaklaşık 250 genç sporcu, üç gün boyunca Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda rekabet edecek.

Turnuvanın kura ve fikstür çekimi, turnuva komitesi ve kulüp başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya katılacak takımlar ise Burhaniye Belediye Spor Kulübü, İstanbul Çengelköy Voleybol Kulübü, Kuzey Ege Gelişim Spor Kulübü, Karabağlar Voleybol Akademi, Balıkesir DSİ Spor Kulübü, Gönen Spor Kulübü, Balıkesir EKA Spor Kulübü, EBA Spor Kulübü, Burhaniye Ören Pegasus Spor Kulübü, Dikili Belediye Spor Kulübü, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü, Havran Belediyespor Kulübü, Balıkesir Voleybol Akademi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (Edremit Şubesi), Ayvalık Voleybol Spor Kulübü ve Edremit Güre Spor Kulübü'nden oluştu.

Turnuva, 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Aynı gün Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde karşılaşmalar oynanacak. 27 Ocak Salı günü grup müsabakaları devam edecek ve açılış töreni saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Turnuva, 28 Ocak Çarşamba günü yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde final maçları 5 set üzerinden oynanacak. Tüm müsabakalar Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi oyun kurallarına göre yapılacak.

Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak gençlerimizi ve sporu ayrıca önemsiyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuva ile genç sporcularımızın hem sportif gelişimlerine katkı sunuyor hem de farklı şehirlerden gelen kulüplerimizi ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvaya katılacak olan tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.