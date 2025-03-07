Burhaniye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Burhaniye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlamaları Başladı

Burhaniye Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, el emeği ürünlerin sergilendiği bir açılışla başladı. Etkinlikler üç gün boyunca sürecek.

07.03.2025 10:25
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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi ve BAÇEM Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Mahallesi Bademalanı Pazar Yeri'nde başladı.

Burhaniye'de üç gün boyunca sürecek 8 Mart etkinliklerinin ilk gününde, el emeği ürünlerin sergilendiği bir açılış düzenlenirken; BAÇEM Atölyesi tarafından tütsü ve krem yapımı atölyesi gerçekleştirildi. BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, atölyede katılımcıları tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine bilgilendirdi.

Açılış etkinliğine Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Ersoy, Çiğdem Karasakal Avcu, Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent, CHP Burhaniye Kadın Kolları Başkanı Songül Erkeskin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakocalı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Süheyla Okur, Burhaniye ÇYDD Başkanı Sinem Önen Kansuker, Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Deveciler ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna'nın açılış konuşmalarının ardından sergi alanı gezilerek el emeği ürünler incelendi.

Etkinlik kapsamında BAÇEM Atölyesi tarafından hazırlanan doğal krem de vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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