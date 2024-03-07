Burkina Faso'da Uçak Kazasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki aç bırakma kampanyası soykırım

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı aç bırakma kampanyasını 'soykırım' olarak nitelendirdi. Fakhri, Gazze'de yaşanan gıda krizi ve İsrail'in Filistin halkı üzerindeki uygulamalarını değerlendirirken, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardımın serbestçe girişine izin vermesi ve kalıcı bir ateşkes sağlaması için baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Fakhri, İsrail'in Gazze'deki aç bırakma kampanyasının bir soykırım olduğunu ve kasıtlı olduğunu ifade etti.