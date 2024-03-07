Burkina Faso'da Uçak Kazasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burkina Faso'da Uçak Kazasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Burkina Faso'da meydana gelen uçak kazasında 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin doğusunda özel bir yolcu uçağının düştüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Burkina Faso'da meydana gelen uçak kazasında 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Burkina Faso Ulaştırma Bakanı Roland Somda, basına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda özel bir yolcu uçağının düştüğü bilgisini paylaştı.

Somda, düşen uçakta 7 kişinin bulunduğunu, pilot dahil 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Uçak Kazasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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