Burkina Faso'da Uçak Kazasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Burkina Faso'da meydana gelen uçak kazasında 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Burkina Faso Ulaştırma Bakanı Roland Somda, basına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda özel bir yolcu uçağının düştüğü bilgisini paylaştı.
Somda, düşen uçakta 7 kişinin bulunduğunu, pilot dahil 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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