Burnham Berlin'de İngiltere'yi Avrupa'ya yakınlaştırma mesajı verdi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de yaptığı görüşmede, ülkesini Avrupa'ya yakınlaştırmak istediğini belirtti.

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Burnham, mevkidaşı Merz ile başkent Berlin'deki Başbakanlık binasındaki görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Burnham, Berlin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ikili savunma ve istihbarat işbirliği anlaşması olan "Kensington Anlaşması"nın onaylanacağını söyledi.

Londra ve Berlin'in birlikte daha güçlü olduğunu vurgulayan Burnham, zorlu zamanlarda en yakın ortaklarla en yüksek düzeyde işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ve Almanya'yı bu süreçte önemli ortak olarak gördüğünü dile getirdi.

İngiliz Başbakan, "Bu tehditlerle birlikte yüzleşmek ve bunlara karşı koyarken birbirimizi desteklemek, demokratik süreçlerimize yönelik müdahalelere karşı koymak ve bu tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda birlikte güçlü durmak mantıklı." ifadesini kullandı.

"Almanya'nın yeni nesil savaş uçağı projesine katılımına açığız"

Burnham ayrıca, ülkesinin İtalya ve Japonya ile yürüttüğü Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) adlı yeni nesil savaş uçağı projesine Almanya'nın katılımına açık olduğunu ifade etti.

Burnham, son zamanlarda yaptığı açıklamaların İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılabileceği yorumlarına yol açmasının ardından Brexit'e ilişkin tartışmalara da değindi.

Bu yılın ilerleyen döneminde yapılması öngörülen İngiltere-AB Zirvesi'ni sabırsızlıkla beklediğini belirten Burnham, bu zirvede yapılacak çalışmaların İngiltere'yi Avrupa'ya daha da yaklaştırmasını umduğunu dile getirdi.

Burnham, hükümetinin, özellikle ekonomik büyüme ve düzensiz göç konusunda işbirliği açısından İngiltere'yi Avrupa'ya daha da yaklaştırmanın bir yolunu bulmaya "son derece kararlı" olduğunu aktardı.

Başbakan Burnham, günün ilerleyen saatlerinde Alman iş dünyası liderleriyle de görüşeceğini, gelecek yıl onları ve Alman kabinesini İngiltere'de ağırlamayı umduğunu söyledi.