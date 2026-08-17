Burnham, Trump'ın Müdürüyle Yanlış Anlaşma Yaşadı - Son Dakika
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Burnham, Trump'ın Müdürüyle Yanlış Anlaşma Yaşadı

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İngiltere Başbakanı Burnham, Trump'ın müdürü olduğunu iddia eden biriyle mesajlaştı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı taklit eden kişiyle mesajlaştı.

Politico haber sitesinin 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Burnham, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Wiles gibi davranan bir kişiyle iletişim kurdu.

İngiliz Başbakan Burnham, daha sonra söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi.

Burnham ile Trump'ın Özel Kalemi'ni taklit eden kişi arasında ne konuşulduğu ve mesajların ne zaman gönderildiği bilinmiyor.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Politico'nun haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Burnham'ın Başbakanlık Ofisine girmesinin ardından "birkaç mesaj" alışverişinde bulunduğunu ancak bunların "hiçbir önem taşımadığını" belirtti. Ayrıca, mesajların şüpheli olduğu düşünülür düşünülmez derhal ilgili makamlara bildirildiği aktardı.

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Beyaz Saray ve FBI, senatörler, valiler ve ABD'li iş insanlarının, geçen yıl, Trump'ın Özel Kalem Müdürü olduğunu iddia eden bir kişiden mesaj ve telefon almasının ardından soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burnham, Trump'ın Müdürüyle Yanlış Anlaşma Yaşadı - Son Dakika

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