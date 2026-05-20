Bursa'da 985 öğrenciden melodika rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 985 öğrenciden melodika rekoru

20.05.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 8 okuldan 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek Guinness rekoru için 'Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu' ünvanını Türkiye'ye getirmeye çalıştı. Kayıtlar Guinness'e gönderilecek.

Bursa'da 8 okuldan 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" ünvanını Türkiye'ye kazandırmak için rekor denemesi gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi" kapsamında Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu, Gülhanım Karasu İlkokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu, Şehit Polis İbrahim Akın Ortaokulu, Setbaşı Ortaokulu, Adnan Menderes Ortaokulu ve NOSAB İlkokulundan 985 öğrenci, Gülhanım Karasu İlkokulunun bahçesinde toplandı.

Yakalarına tek tek numara yazılan 985 öğrenci aynı anda melodika çalıp şarkı söyledi.

Noter huzurunda kamera görüntüsü alınarak yapılan rekor denemesi, okul idaresi tarafından Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine gönderilecek.

"Bu heyecanı hep beraber yaşadık"

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu Müdürü Mehmet Çalık, AA muhabirine, rekorun daha önce 950 öğrenciyle Japonya'ya ait olduğunu söyledi.

Çalık, 8 okuldan 985 öğrencinin katılımıyla bu rekoru Türkiye'ye kazandırmak istediklerini belirterek, "Bizler bundan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Beraber çalışmanın, iç içe olmanın, bir arada aynı melodileri üfleyebilmenin bereketini, güzelliğini bizler bu arada görmüş olduk." dedi.

Mehmet Çalık, noter huzurunda kamera kayıtlarıyla birlikte çalışmanın İngiltere'deki merkeze gönderileceğini belirtti.

Proje koordinatörü Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu müzik öğretmeni Emine İyi de 2011'de Gaziantep'te 691 öğrenciyle "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" rekorunu kırdıklarını anımsattı.

İyi, daha sonra Japonya'ya geçen ünvanı geri almak için projeye başladıklarını ifade ederek, "Dünya rekoru 950 öğrenciyle Japonya'da bulunuyordu. Bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerle gurur duyduğunu belirten İyi, çalışmaların 6-7 ay kadar sürdüğünü anlattı.

İyi, süreç boyunca öğretmen ve öğrencilerle çok emek sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Haftada bir saatlik müzik derslerimizle bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık. Guinness'i temsil eden, öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar Londra'ya gönderilecek. Bu süreç ondan sonra devam edecek. Sertifikamızı Londra'dan teslim alacağız."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden İyi, "Hepimiz çok yorulduk. Bütün anlarımızda, teneffüslerimizde öğretmenlerimizle, çocuklarla çalıştık. Benim ve diğer müzik öğretmenlerimizin temel amacı çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, iyi alışkanlıkları kazandırmak. Bu tür hobileri kazandırmak, sanat faaliyetlerine yönlendirmek. Benim çabam buydu. Diğer taraftan gelen belgenin işin açıkçası bizim için anlamı yok. Ben bu heyecanı burada çocukların gözünde gördüm ve mutluluk bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar da denemenin başarılı olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 985 öğrenciden melodika rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı

11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:07:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 985 öğrenciden melodika rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.