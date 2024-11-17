Bursa'da Borç Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Borç Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı

Bursa\'da Borç Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı

Bursa'da bir kişi, borç meselesi yüzünden tartıştığı kişi tarafından hafif ticari aracında başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

17.11.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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BURSA'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken Kenan C.'yi (30) tabancayla başından vurup yaralayan Selami S. (27) ile yanındaki M.M.Ç. (22), M.E.Ç. (21) ve A.T. (22) yakalandı. Olay öncesi tarafların bir kafede buluşup borç meselesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi.

Olay, 15 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde meydana geldi. Çınarönü Mahallesi yönünde ilerleyen Kenan C. idaresindeki 16 BEE 013 plakalı hafif ticari araca yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Saldırıda başına mermi isabet eden Kenan C., ağır yaralandı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan C.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Selami S. ve M.M.Ç. ile Kenan C.'nin arasında borç meselesi nedeniyle husumet olduğu, olaydan kısa süre önce de bir pastanede bir araya gelerek, tartıştıkları iddia edildi. Tartışmanın ardından pastaneden ayrılan ve aracına binerek uzaklaşan Kenan C.'yi, otomobille takip eden Selami S.'nin, tabancayla ateş açarak başından vurduğu, M.M.Ç.'nin de o sırada otomobilde olduğu tespit edildi. Kiralık olan otomobilin, şüphelilerden M.E.Ç.'nin üzerine kayıtlı olduğu, diğer şüpheli A.T.'nin ise olaydan bir süre sonra, Selami S. ve M.M.Ç.'yi olay yerine getirerek, video çektirdiği öğrenildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Borç Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı - Son Dakika

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