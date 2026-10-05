Bursa'da Bozbey'in de aralarında olduğu 63 sanıklı davada tanıklar dinleniyor - Son Dakika
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Bursa'da Bozbey'in de aralarında olduğu 63 sanıklı davada tanıklar dinleniyor

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Bursa\'da Bozbey\'in de aralarında olduğu 63 sanıklı davada tanıklar dinleniyor
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Bursa'da, Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada tanık beyanları dinleniyor; iddianamede Bozbey için 402, Turgay Erdem için 946 yıla kadar hapis istenmişti.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin konferans salonunda kapalı görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Duruşma, tanık beyanlarının dinlenilmesiyle devam ediyor.

Operasyon ve soruşturma süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23'ü 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlının bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamenin ardından davanın ilk duruşması 20 Temmuz'da görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA
Turgay ErdemBelediye3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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