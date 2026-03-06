Çınarcık Suyu, Görükle ve Mudanya'ya Taşınıyor... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Su Arz Güvenliğimizi Kalıcı Hale Getiriyoruz"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hatları Projesi kapsamında kentin batı aksındaki ana su iletim hatlarını birbirine bağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çınarcık suyunu önce 600 mm hatla Görükle'deki depoya, 1600'lük hatla da direkt Mudanya'ya vereceğiz. Şehrimizin altyapı omurgasını güçlendiriyor, su arz güvenliğimizi kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

Bursalıları kesintisiz ve sağlıklı su ile buluşturmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çınarcık suyunu Görükle ve Mudanya'ya taşıyacak "Görükle Yatay Delgi Karayolu Geçişi" projesinde 50 metrelik mesafede 2000 mm ve 1000 mm boru çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında 1600 mm çelik boru hattı Mudanya hattına entegre edilecek. 600 mm hat ise 9 bin metreküp kapasiteli Görükle su deposuna giden iletim hattını besleyecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın su sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bozbey, "Görükle'deki 50 metrelik yolda hem 1600'lük hem de 600'lük olmak üzere iki hattı alttan geçirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çınarcık suyunu önce 600 mm hatla Görükle'deki depoya, 1600'lük hatla da direkt Mudanya'ya vereceğiz. Mudanyalıları Çınarcık suyuyla buluşturan projenin devamını yapıyoruz. Yakın süre içerisinde tamamlanacak. Şehrimizin altyapı omurgasını güçlendiriyor, su arz güvenliğimizi kalıcı hale getiriyoruz" diye konuştu.