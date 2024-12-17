Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa\'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye getirildi.

17.12.2024 10:47
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Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye getirildi.

Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması için 13 Aralık'ta taraflar Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı.

Sanık avukatının beyanları alınırken kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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