Bursa'da Eşi ve Eniştesini Vuran Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Eşi ve Eniştesini Vuran Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bursa\'da Eşi ve Eniştesini Vuran Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bursa'da evi terk eden eşi Büşra G.'yi 'Çocuklarımı görmek istiyorum' diyerek çağırıp, mini etek giymekle suçlayan Erol G., çıkan tartışmada hem eşi hem de eniştesini tabancayla bacaklarından vurdu. Mahkeme, Erol G.'yi 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

03.07.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BURSA'da evi terk eden eşi Büşra G.'yi (33) "Çocuklarımı görmek istiyorum" diyerek çağırıp, mini etek giymekle suçlayıp, ardından cep telefonunu kontrol etmek isteyince çıkan tartışmada hem onu hem de yanındaki eniştesi İ.E.'yi (38) tabancayla bacaklarından vuran Erol G. (35), 'kasten yaralama' suçundan toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan 2 çocuk babası Erol G., geçimsizlik nedeniyle çocuklarını alıp, Denizli'deki yakınlarının yanına giden 13 yıllık eşi Büşra G.'yi, "Kızımı ve oğlumu görmek istiyorum" diyerek Bursa'ya çağırdı. Çocukları ve eniştesi İ.E. ile yanına gelen Büşra G.'nin otomobiline binen Erol G., gece kulübünde çalışmakla suçladığı eşine, "Neden mini etek giyiyorsun? Eniştenin yanında bu şekilde gezmeye utanmıyor musun? Herkesin namusu var" diyerek çıkıştı. İddiaya göre, mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu istediği Büşra G.'den olumsuz yanıt alan Erol G., ruhsatsız tabancasıyla çocuklarının yanında, eşi ve kendisine engel olmak isteyen eniştesini bacaklarından yaraladı. Mobese kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan Erol G. yakalanıp, gözaltına alındı. Erol G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Erol G. hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÜSTÜNDE MİNİ ETEK GÖRÜNCE KIZDIM'

Tutuklu sanık, duruşmada, "Eşim bana çocuklarımı göstermiyordu. 1,5 yıl önce çocuklarımı alarak Denizli'ye ailesinin yanına yerleşti. 1 gün ismini Murat olarak tanıtan birisi, bana sosyal medyadan ulaşarak, eşimin Denizli'de bir gece kulübünde çalıştığını söyledi. Eşim Büşra'yı aradım. Çocuklarımı görme bahanesi ile Bursa'ya çağırdım. Eniştesi ile yanıma geldiler. Bir süre arabada oturduk, tartışmaya başladık. Eşimin üstünde mini etek görünce ona kızdım. Sonra telefonunu istedim, vermedi. Bana eniştesi ile hakaret etti, ben de korkutmak için yere ateş ettim. Kurşun bacaklarına isabet etti, pişmanım" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ'

İ.E.'nin de şikayetçi olduğu duruşmada Büşra G., eşinin kendisini sürekli tehdit ettiği için evden ayrıldığını söyleyerek, "Denizli'de ikamet ederken eşim bayramın 2'nci günü, çocuklarını görme bahanesi ile beni yanına çağırdı. Eniştemle çocukları alarak, yanına gittik. Eteğimi göstererek, 'Sen nasıl böyle giyinirsin' diyerek bana tehditler savurdu. Elini beline götürerek, çocuklarımın gözü önünde ateş etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'BU DOSYA, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DEĞİL'

Sanık avukatı Sedat Gülen ise müvekkilinin, müştekilerin hayati bölgelerine ateş etme imkanı olduğu halde etmediğini, sadece yere doğru ateş ettiğini söyleyerek, "Bu dosya, öldürmeye teşebbüs değil; kasten yaralama dosyasıdır. Müvekkil, yaraladığını kabul ediyor. Erol'un silahını çekip tamamen yere hedef aldığı bellidir" dedi.

2'nci duruşmada tahliye olan Erol G. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, son savunmasında "Çok pişmanım" diyen tutuksuz sanığa, eşini ve eniştesini 'kasten yaralama' suçlarından toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Çocuk, Bursa, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Ceza, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Eşi ve Eniştesini Vuran Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:50:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Eşi ve Eniştesini Vuran Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement