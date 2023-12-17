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Bursa'da eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi güvenlik kameraları sayesinde yakaladı.

Bursa\'da eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı
17.12.2023 - 15:31,
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşini bıçakla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, M.A.A. (34), eşi B.A'yı (32) bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. B.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.A.A. polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle, saklandığı bir iş yerinde yakalandı.

Yaşamını yitiren 4 çocuk annesi B.A'nın, daha önce eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Yıldırım, Bursa, Son Dakika

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