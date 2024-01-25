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Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Suriyeli bir çiftin evinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun vücudunda darp izleri bulunması üzerine anne ve baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
25.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 16:52
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BURSA'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Yasir A. (3), hayatını kaybetti. Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

Olay, Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Suriye uyruklu Yüsra-Ahmet A. çiftinin yaşadıkları evde meydana geldi. Aile, 3 yaşındaki oğulları Yasir A.'nın fenalaştığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla eve sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun kalbinin durduğu belirledi. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Yasir A., ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun cenazesi morguna kaldırılırken, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kağıt toplayarak geçimlerini sağladıkları öğrenilen anne ile baba gözaltına alındı, polis ekipleri evde inceleme yaptı. (DHA)

Kaynak: DHA
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