Bursa'da İftar Saatinde Dayanışma Örneği

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir ekipleri, kentin yoğun geçiş noktalarında, iftara yetişemeyenler ve görev başında olanlar için iftariyelik ikramında bulunacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BESAŞ ekipleri, Ramazan'ın ilk gününden itibaren önemli bir dayanışma örneği sergiliyor. Terminal, Şevket Yılmaz Hastanesi, Şehir Hastanesi ile Acemler, Şehreküstü, Mimar Sinan, Küçük Sanayi, Arabayatağı, Uludağ Üniversitesi, Otosansit, Organize Sanayi, Osmangazi, Hacivat, Gürsu ve Kestel metro duraklarında her gün vatandaşlara soğuk sandviç, hurma, zeytin ve sudan oluşan iftariyelik paketler ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın bereketini ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşamanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun hissedildiği zamanlardan biridir. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu mübarek ayda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İftara yetişemeyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz, kentin farklı noktalarında iftariyelik ikramlarını ulaştırıyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak dileğiyle, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum."