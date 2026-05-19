Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 745 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bursa'da polisin kaçakçılık operasyonunda 745 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 745 bin bandrolsüz boş makaron, 36 bin 800 doldurulmuş makaron, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 422 paket gümrük kaçağı sigara, 620 paket ısıtılmış tütün mamulü, 10 elektronik sigara, 4 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında işlem başlatıldı.