Bursa'da Kadın Cinayeti: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi
Bursa'da Kadın Cinayeti: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

21.03.2026 14:12
Bursa'da bir kadını öldüren şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Soruşturma sürüyor.

Bursa'da bir kadını silahla öldüren şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, Meryem Altaş (34) idaresindeki 16 KCJ 99 plakalı otomobili durdurdu.

Altaş, araçta yolcu olarak bulunan şüpheli B.İ'de (30) silah bulunduğu söyledi. Bu sırada arka koltukta bulunan B.İ, araçtan inip sürücüye silahla ateş etti.

Silahını polislere doğrultan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sürücü Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı şüpheli ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu, Altaş'a ateş ederek onu öldürdüğü olayda kullandığı ruhsatsız silaha da el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

