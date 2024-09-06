Yaya Düşmelerine Sebep Olan Yol Kot Farkı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sokakta iş yerleri bulunan esnaf, belediye yetkililerinden, asfalt zeminde yama yapılan bölüm ile yol kotu arasındaki fark nedeniyle bazı yayaların düşmesine neden olan bozukluğun giderilmesini talep etti.

Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokağı'nda kaldırım ile araçların geçtiği yolun birleştiği yerde, duba monte edilmesinin ardından asfalta yama yapılınca bu bölüm yol kotunun birkaç santimetre aşağısında kaldı.

Ellerinde torbalarla yürürken ya da cep telefonlarıyla ilgilenirken kaldırıma araç park edilmesi veya başka nedenlerle yolun bu bölümünü kullanan bazı yayalar, dengelerini kaybederek düştü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen yayalarla ilgili videoların sosyal medyada yayılması üzerine Osmangazi Belediyesi ekiplerince bölgede inceleme yapıldığı öğrenildi.

Esnaf Dursun Coşkun, AA muhabirine, kot farkı abartılı olmamasına rağmen bazı insanların burada takılıp düştüğünü söyledi.

Sokakta yürürken bazılarının telefonla ilgilenmesi ya da yanındakilerle sohbet etmesinden dolayı dikkat etmediğini dile getiren Coşkun, "Şu ana kadar 3 kişinin düştüğünü gördük. Buradaki esnaf olarak hemen o insanlara yardımcı oluyoruz. Bir yerleri kanıyorsa eğer pamuk, kolonya ve su vermeye çalışıyoruz. Bu bizim için insanlık görevimiz ancak buranın bir an önce onarılması bizim için de çok iyi olur. İnşallah yetkililer burayla hemen ilgilenir." diye konuştu.

Aynı bölgedeki diğer iş yeri sahipleri de yayaların düşmesinin araçların geçişi sırasında yaşanması halinde daha kötü sonuçlar olabileceğini ifade ederek, sorunun kısa sürede çözülmesini istedi.