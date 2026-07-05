Bursa'da Kayhan Çarşısı Esnafının Yaraları Sarılıyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran'da çıkan yangından etkilenen Kayhan Çarşısı esnafının yaralarını sarmak için harekete geçti. Ziyaret kapsamında protokol heyeti, esnafla fikir alışverişinde bulunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Kayhan Çarşısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra esnafla bir araya geldi.

Yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayyıldız, kentin merkezinde ticari faaliyetin ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede yangının izlerinin en yakın zamanda giderileceğini söyledi.

Varank da yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletirken hem merkezi hükümetin hem de yerel idarelerin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti.

Başkan Vekili Şahin Biba, yangında zarar gören yapıların yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ve yaraların kısa sürede sarılacağını dile getirdi.

Kentin kalbinde yer alan Kayhan Çarşısı'nda 30 Haziran Salı günü sabah saatlerinde çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü.