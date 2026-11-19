Bursa'da kız çocuğu, balkondan düşen Türk bayrağını yerden alıp öptüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kız çocuğu, evin balkonundan sokağa düşen Türk bayrağını görünce yerden aldı ve öptü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun bayrağı öpmesi yer aldı.
BURSA'da evin balkonundan düşen Türk bayrağını bir kız çocuğunu yerden kaldırıp öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kız çocuğu, evin balkonundan sokağa düşen Türk bayrağını fark etti. Çocuk, bayrağı yerden kaldırıp öptü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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