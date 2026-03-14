Bursa'da Kundaklama Zanlısı Yakalandı

14.03.2026 11:39
Bursa'da bir kişinin iş yerlerini kundaklayan zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde daha önce birlikte çalıştığı kişinin 2 iş yerini kundaklayan zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişiye ait pizza zincirinin faaliyet gösterdiği iş yerinde yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiği sırada alevler söndü.

Polis ekipleri, inceleme yaptığı sırada, aynı kişiye ait iş yerinin Beşevler Mahallesi'ndeki şubesinde de yangın çıktığı ihbarı alındı.

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Aynı ilçedeki üçüncü şubede önlem alan polis ekiplerini gören şüpheli, kiralık aracıyla kaçmaya başladı.

Polisin kovalamacası sonucu yakalanan zanlının, daha önce iş yeri sahibiyle bir süre çalışan A.G. (32) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin iş yerlerini kundakladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, şüphelinin elindeki yanıcı maddeyi iş yerinin girişine döküp yaktığı, alevlerin kısa sürede işletmeye zarar verdiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

