Bursa'da yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Uluabat Gölü yakınlarında bulunan tarladaki evde mahsur kalan aile, kurtarıldı.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde, Uluabat Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarla içindeki evlerinde mahsur kalan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kayıkla ulaştıkları, iki bebeğin de olduğu aileyi, mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Mahsur Aile Kurtarıldı - Son Dakika
