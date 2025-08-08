Bursa'da Motosiklet Kazası

BURSA'da, sinyal vermeden dönen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü, yere düşüp yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü sinyal vermeden dönüş yapınca, arkasından gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilip kaldırıma doğru savrulurken, sürücüsü de metrelerce ileriye düştü. Hafif ticari aracın sürücüsü ve çevredekiler, yere düşüp yaralanan sürücünün yardımına koştu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, savrulan motosikletin kaldırımda oynayan kız çocuğunun önüne düştüğü de görüldü.