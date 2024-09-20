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Bursa'da Müdür Açığa Alındı

Bursa\'da Müdür Açığa Alındı

Kadın müdür yardımcısının kapısını kırdıran okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı.

20.09.2024 13:39
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BURSA'da kadın müdür yardımcısı D.K.'nin odasının kapısını kırdıran okul müdürü E.K.K. açığa alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 2023 yılında okula müdür yardımcısı olarak atanan D.K. ile okul müdürü E.K.K. arasında tartışma yaşandı. D.K., E.K.K.'nin kendisine 'Benim haberim olmadan bu okula nasıl atanırsın, bana sormadan okula başlayamazsın. Ben kendi istediğim kişiyle çalışırım' dediğini ve kendisine karanlık bir oda verip, mobbing uyguladığını söyleyerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayetin ardından kadın müdür yardımcısının odası değiştirildi. Ancak iddiaya göre, okul müdürü E.K.K., odanın içinde bulunan tuvaleti herkesin kullanacağını söyledi. Bunun üzerine D.K., odasının kapısını kilitledi. Okul müdürü E.K.K. ise odanın kapısını önce çekiçle ardından da tekmeyle kırdırıp açtırdı. E.K.K. eşyaları dışarı çıkartıp odayı boşaltırken, müdür yardımcısı D.K. o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı, okul müdürü E.K.K.'nin açığa alındığı duyuruldu.

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Basında yer alan "Bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdı haberine ilişkin; Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgili kişi açığa alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

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