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Bursa'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaydan bir saat sonra kaçan şüpheli ise yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Niyazi Şentürk'ün cenazesi yarın defnedilecek.

Bursa\'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti
28.12.2023 - 15:29,
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Ş. (23) ile babası Niyazi Ş. (50) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ş, babasını tüfekle ateş edip yaralayarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Ş, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan baba, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Emre Ş'yi bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.

"Pişmanım, babamı öldürmek istemedim"

Kentteki bir alüminyum fabrikasında çalışan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emre Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şentürk, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Pişmanım, babamı öldürmek istemedim." yanıtını verdi.

Baba Niyazi Şentürk'ün cenazesinin yarın cuma namazının ardından Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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