Bursa'da Rüşvet Davası Devam Ediyor
Bursa'da Rüşvet Davası Devam Ediyor

22.04.2026 17:33
Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 20 sanığın rüşvet iddialarıyla yargılandığı dava sürüyor.

Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar dinlendi.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasının üçüncü gününde savunma yapan tutuksuz sanık Ekrem P, hakkındaki iddiaları reddetti.

Dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E'yi hiç görmediğini ileri süren sanık, "Yanına gitmedim. Kendisini burada tanıdım. Turgay Bey ile de ilişkim yoktur." diye konuştu.

Macrocity projesi için soruşturmanın başlangıcında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi sanık Emin A'dan 5 milyon lira istediği iddiasını reddeden sanık Ekrem P, "Aramızda öyle bir para trafiği olmadı." dedi.

Ekrem P, proje karşılığında dönemin belediye başkanı Turgay Erdem'e 2 daire verdiği iddiasına da değinerek, "Ne daire teklifi aldım ne de teklifte bulundum. Böyle bir şey yok sadece iftira. Versem telefon kaydı ya da bir işlem olur, o da yok." ifadelerini kullandı.

Ekrem P'nin damadı olduğunu belirten sanık Mustafa A. da kayınpederiyle olan husumetinden dolayı sanık Emin A'nın, sosyal medyada kendisine yönelik paylaşımlarda bulunduğunu ileri sürdü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olduğunu anlatan Mustafa A, Turgay Erdem'le programlarda görüştüklerini, irtibatının bundan ibaret olduğunu söyledi.

Mustafa A, "tek imzalı" projelerde yer almadığını savunarak, rüşvet verdiği iddialarını reddetti.

Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmanın cuma günü devam etmesine karar verdi.

Soruşturma süreci

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, Şener A, eski memur Mehmet Fatih Ç, Şemsi O, Fırat Y, Ufuk T, Mehmet Ziya A. ile tutuksuz Namık Ziya M, Ekrem P, Berk O, firma çalışanı Ersel Ç, mühendis Metin Yaşar Ç, Mustafa A. ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

