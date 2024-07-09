Bursa'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, gece saatlerinde taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anı görüntülendi.

09.07.2024 13:57
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Gece saatlerinde Celal Bayar Caddesi'nde seyreden A.A. idaresindeki 16 T 1018 plakalı taksi ile Mehmet Yunus Ö. idaresindeki 16 BIC 080 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Yunus Ö. ile arkasında bulunan Sefa U. savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, seyir halindeki taksinin yan sokaktan gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklette bulunan 2 kişinin savrulduğu anlar görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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