Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı

08.05.2026 10:13
Yenişehir'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e çıktı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen tefecilik ve yağma suçları soruşturmasında suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı daha yakalandı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile 2 ajanda ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 Mayıs'ta gözaltına alınan şüpheliler B.B, M.T, V.E, S.B, H.B. ve B.A'nin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kendi işlettikleri kıraathane görünümlü kumar ortamlarında özellikle çiftçileri hedef aldıkları ve yüksek miktarlarda para kaybetmelerine neden oldukları tespit edildi.

Zanlıların, kumarda para kaybeden kişilere yüksek faizle borç para vererek senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen mağdurları kapalı ofislerde alıkoydukları, darbedip ölümle tehdit ettikleri ve baskı altında zorla senet imzalattıkları belirlendi.

Bazı olaylarda mağdurların yakınlarına, bir mağdurun ise özel gereksinimli çocuğuna yönelik darp eylemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

İncelemelerde mağdurların bir kısmının evlerini, arsalarını ve çeşitli mal varlıklarını kaybettikleri, şüphelilerin tefecilikten elde edilen paraları dikkat çekmemek amacıyla örgütle bağlantılı farklı kişilerin banka hesaplarına aktardıkları, ele geçirilen gayrimenkullerin tapularını ise örgüt üyeleri adına devrettikleri saptandı.

Şüphelilerin, örgüt elebaşısının talimatları doğrultusunda hareket ederek mağdurlar üzerinde baskı kurduğu, korku ve sindirme yöntemiyle sistematik şekilde haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kaynak: AA

