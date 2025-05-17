Bursa\'da Zaman Sanat Zamanı Konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "18. yüzyıldan günümüze bestekarlar" konseri düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünce Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Oğuz İmrak yönetti.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde solist ve orkestra, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan repertuvara yer verdi.

Gecede, "Dışarda Bir Yaz Yağmuru", "Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş", "Hayal İçinde Akıp Geçti Ömrü Derbederim" ve "Gönlüm Düşüyor Çırpınarak Gizli Kemende" gibi eserler solist ve koro tarafından seslendirildi.

Müzikseverler orkestra tarafından seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda solist, şef ve orkestra Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.