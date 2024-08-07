BURSA Eski nişanlısının kaçırıp, ormanda yaraladığı Elif\'in sol bacağı kesilecek

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BURSA'da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz (28) tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan Elif B.'nin (27) sol bacağının, diz kapağı üzerinden kesilmesine karar verildi. Elif B.'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, baba Murat B. (60), Uzaklaştırma kararına rağmen bizi rahatsız etti. Kendisine elektronik kelepçe takılması için Elif, başvuruda bulundu. Fakat talebi, yaşanan olaydan 6 saat önce reddediliyor. Olaydan 6 saat önce olumsuz yanıt aldık. Sonra kızıma kabusu yaşattı dedi.

Olay, 2 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti. Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için, Millet Mahallesi'nde yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasbettiği otomobile Elif B.'yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dron ile otomobili havadan da takibe aldı. Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM'

Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum.

ATARDAMARI PARÇALANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve sol bacağının diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B.'nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Sağ bacağının durumunun da kritik olduğu belirtilirken, Murat B., Arda Tırkaz'ın, kızının banka hesabına havale yapıp, açıklama kısmına mesaj yazarak kendisine ulaşmaya çalıştığını söyleyip, Arda Tırkaz, kızıma daha önceden birkaç defa şiddet uyguluyor. Kızım bunu affediyor, geri dönüyor. Şiddet olayları artınca kızım artık dönmek istemiyor. 4 kere hat değiştirmiş. Fakat Arda, kızıma IBAN hesabına para atarak, kendisini engellediği yerlerden engeli açmasını istemiş. Bu resmen psikopatlık dedi.

'ELİF'İ KAÇIRIRKEN DAKİKALARCA DÖVDÜ'

Kızının Arda Tırkaz hakkında 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu karara rağmen Tırkaz'ın tehditlerinin devam ettiğini ve kızının elektronik kelepçe talebinde de bulunduğunu söyleyen Murat B., Kızım, daha önceden Arda Tırkaz için uzaklaştırma talebinde bulundu. Talep onaylandı. Fakat Arda halen daha rahat durmamış. Onu rahatsız etmeye devam etmiş. Kızım olaydan birkaç gün önce de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne, acil kod ile elektronik kelepçe talebinde bulunuyor. Uzaklaştırma kararına rağmen bizi rahatsız etti. Kendisine elektronik kelepçe takılması için Elif, başvuruda bulundu. Fakat talebi, yaşanan olaydan 6 saat önce reddediliyor. Olaydan 6 saat önce olumsuz yanıt aldık. Sonra kızıma kabusu yaşattı. Elif'i kaçırırken dakikalarca dövdü. Ormanda yaraladı. İntihar edince de cansız bedeni Elif'in üzerine düştü. Bunun hesabını kim verecek, benim kızım şu anda hastanede canıyla uğraşıyor diye konuştu.

'ÖLÜMÜ BEKLERKEN POLİSLER GELMİŞ'

Elif B.'nin sol bacağının kesileceğini hatırlatan ve travma geçirdiğini belirten Murat B., Arda kendini öldürdükten sonra kızımın üstüne düşmüş. Kızım kendi çabasıyla üstenden iterek sürüklenmeye çalışmış; ama gücü yetmemiş. Çok kan kaybetmiş. Orada bir süre kurtarılmayı beklemiş. Sesini duyurmak için avazı çıktığı kadar bağırmış. Tam ölümü beklediği sırada polisler gelmiş. Kızımı hastaneye götürmüş. Kızımın şu an sol bacağı kesilecek. Sağ bacağının durumu kritik. Bunun hesabını kim verecek Kızım, hastaneden çıkınca psikolojik destek alacak dedi.

Haber Yiğithan HÜYÜK -Kamera Memetcan YEŞİLBAŞ BURSA,