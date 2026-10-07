Bursa Yıldırım'da otomobil yayaya zikzak yaparak çarptı; yaya hafif yaralandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da otomobil yayaya zikzak yaparak çarptı; yaya hafif yaralandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde zikzak yaparak ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yayanın hafif yaralandığı kazada otomobilin ön camı kırılırken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde zikzak yaparak ilerleyen otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye zikzak yaparak gelen bir otomobil çarptı.

Yayanın hafif yaralandığı kazada otomobilin ön camı kırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin ara yoldan çıktıktan sonra zikzak yaptığı görüldü.

Görüntülerde, otomobilin bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması ve kaza sonrası çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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