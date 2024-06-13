Bursaray Hafta Sonları 24 Saat Hizmet Verecek, Anneler ve Öğrenciler İçin Ulaşım Kolaylıkları Sağlanacak - Son Dakika
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Bursaray Hafta Sonları 24 Saat Hizmet Verecek, Anneler ve Öğrenciler İçin Ulaşım Kolaylıkları Sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hafta sonları Bursaray'ın 24 saat hizmet vereceğini, 0-4 yaş çocuğu olan annelerin ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını, öğrencilerin biniş hakkını 200'e çıkardıklarını, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan toplu taşımadaki kotayı da kaldırdıklarını bildirdi. Ayrıca, sinek sorununa yönelik mücadele çalışmalarının zamanında yapılmaması nedeniyle arttığını belirten Bozbey, sosyal destek çalışmalarının devam ettiğini ve Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

13.06.2024 21:41
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hafta sonları Bursaray'ın 24 saat hizmet vereceğini, 0-4 yaş çocuğu olan annelerin ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını, öğrencilerin biniş hakkını 200'e çıkardıklarını, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan toplu taşımadaki kotayı da kaldırdıklarını bildirdi.

Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği genel değerlendirme toplantısında Ana Kucağı, BUSMEK ve YKS kurslarını son derece önemsediklerini belirterek, "Ana Kucağı dediğimiz aslında gündüz bakımevi. BUSMEK'i zaten herkes biliyor. Biz söylentilerin aksine sayılarını artırmayı planlıyoruz. Yoğun biçimde ilave yapılacak alanlara, yeni açılacak noktalara çalışıyoruz. YKS kurslarıyla gençlerimize daha fazla hizmet vermeyi düşünürken asılsız iddiaların gündeme getirilmesi bizleri üzüyor. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

Havaların ısınmasıyla sinek konusunda çok fazla şikayet aldıklarını aktaran Bozbey, larva mücadelesinin zamanında yapılmaması sebebiyle bu durumun yaşandığını öne sürdü.

Sosyal destek çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bozbey, "Emekli hemşehrilerimize bayramda 2 bin lira destek olmak istedik. Kart16 destekleri de sürüyor. Bayram üstü dağıtılan çeklerimiz 16 bine yaklaştı. Tamamı ihtiyaç sahibidir." ifadelerini kullandı.

Bursaray güzergahlarına paralel gece otobüs seferleri

Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyuran Bozbey, "Bayramda vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmesi adına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. 4 gün boyunca da şehir içi ulaşımı ücretsiz yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bozbey, kısa vadede hayata geçirilecek ulaşım düzenlemelerine değinerek, şunları kaydetti:

"Teknik nedenlerden dolayı Bursaray'ı gece 02.00'ye kadar çalıştıramıyoruz. Onun yerine Bursaray güzergahına paralel olacak şekilde otobüslerle vatandaşlarımıza destek olacağız. Cumartesi günleri ise Bursaray 24 saat hizmet verecek. Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Kademeli olarak hayata geçirilecek. 0-4 yaş çocuğu olan anneler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Bunun da altyapısı hazırlandı. Uygulamayı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Böylece annelerimiz sosyal yaşama da daha fazla katılabilecek. Öğrencilerimizin biniş hakkını da 160 binişten 200 binişe çıkarıyoruz. Bunun da kararı verildi. Ayrıca öğrencilerimiz tam binişten yüzde 75 daha ucuza biniş yapacak. 65 yaş üstüyle ilgili bir sınırlama vardı. O sınırlamayı da kaldırıyoruz."

Toplantıya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursaray Hafta Sonları 24 Saat Hizmet Verecek, Anneler ve Öğrenciler İçin Ulaşım Kolaylıkları Sağlanacak - Son Dakika

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