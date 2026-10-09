Büyükçekmece\'de market deposundaki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

Büyükçekmece'de market deposundaki yangın söndürüldü, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'ta bir binanın alt katındaki market deposunda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.
Büyükçekmece'de binanın alt katındaki marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan marketin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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