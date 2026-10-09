Büyükçekmece\'de market deposundaki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

Büyükçekmece'de binanın alt katındaki marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan marketin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.