Büyükçekmece\'de market deposundaki yangında hasar oluştu, yaralanan olmadı

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın alt katında bulunan marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi.

Yangın, Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki market deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Binada bulunanlar ise kendi imkanlarıyla tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi.