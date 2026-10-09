Büyükçekmece\'de market deposundaki yangında hasar oluştu, yaralanan olmadı

Büyükçekmece'de market deposundaki yangında hasar oluştu, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'taki 4 katlı binanın alt katındaki market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi, binadakiler kendi imkanlarıyla tahliye edildi.
Büyükçekmece'de 4 katlı binanın alt katında bulunan marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi.
Yangın, Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki market deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Binada bulunanlar ise kendi imkanlarıyla tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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