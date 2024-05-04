Büyükçekmece'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece\'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtarılırken, diğer yolcu hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

04.05.2024 05:57
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Büyükçekmece'de bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden E.M'nin kullandığı 35 KH 1721 plakalı otomobil, Büyükçekmece mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın dorsesi altında sıkışan otomobil sürücüsü E.M'yi (42) yaralı çıkardı.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ahmet Andıran'ın (58) ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan tır sürücüsü S.G ile E.M. hastaneye kaldırıldı. Andıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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