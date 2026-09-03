Büyükçekmece yolsuzluk davasında ikinci duruşma yarına ertelendi - Son Dakika
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Büyükçekmece yolsuzluk davasında ikinci duruşma yarına ertelendi

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Görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 30 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasında ikinci duruşma görüldü. Tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, tutuklu sanıkların dinlenmesi için duruşma yarına ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında ikinci duruşma görüldü. Duruşma tutuklu sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianamede Hasan Akgün hakkında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Rüşvet', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün İstanbul Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu tutuklu sanıkların savunmalarının yarın alınacağı öğrenildi.

'BEN MAĞDURUM'

Tutuksuz sanık Ali Nuhoğlu savunmasında, "Belediye başkanlığı siyasi bir kimliktir. Bazen bununla alakalı hatalı davranışlar da yapılabilir. Mahkeme, hesaplaşılan ve doğruların ortaya konulduğu yerdir. Ben ilk ifade verdiğim zaman, sanki onlar için işlem yapmışım gibi bir durum ortaya çıktı. Hele Hamit Demir'le hiçbir zaman böyle bir anlaşmamız olmadı. Ben villanın peşinde değilim. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da kabul etmiyorum. Haksız zenginleşme, Büyükçekmece Belediyesi'nin yapısı için geçerlidir. Ben çok mağdurum" dedi.

'İHALELERİMİZİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPTIK'

Nuhoğlu'nun ardından soru sormak için söz alan Hasan Akgün, "Biz bugüne kadar ihalelerimizi şeffaf bir şekilde yaptık. Devletin hiçbir müfettişinin bu zamana kadar ihalelerle ilgili hiçbir suçlaması ile karşı karşıya kalmadık. Ali Bey, bizim ihale ile aldığımız asfaltın dışında fazla asfalt dökmüştür. Fazla dökülen asfaltın parasını belediye bir şekliyle verecek, onların da yatırımlarına fayda sağlaması nedeniyle etrafındaki yatırımcılardan yardımcı olmalarını isteyecektir. Bugün her ilde, ilçede bu uygulama mevcut. Belediyeler sponsorsuz iş yapamaz. Bu Türkiye'nin bir gerçeği" dedi.

'AKGÜN'ÜN BENDEN TALEP ETTİĞİ BİR ŞEY OLSAYDI SÖYLERDİM'

Tutuksuz sanık Hamit Demir, savunmasında, "Hasan Başkan'a gittim ve 'Bizi bu ihaleden azletmeniz mümkün mü? Durumumuz kötü' dedim. O da bana, 'Bu ihale şartnamesi benimle ilgili değil' dedi. Bunun üzerine Ömer Kazancı'ya gittim. Bana, 'Hamit Bey, bu şeffaf bir ihale. Bu cezayı öderseniz çekilebilirsiniz' dedi. İhale iptal olduğu için paramızı almaya çalıştık. İskan karşılığı, ruhsat karşılığı ve halen belediyeden alacağım olan bazı bedeller var. Ben 2018 yılında bir arazi aldım. Arazinin etrafındaki yollar hiç yoktu. Biz buranın ruhsatını aldık. Daha sonra Hasan Başkan'a gittim ve 'Bu yolları açalım' dedim. O da bana, 'Sen altyapı ve diğer bedelleri ödedin mi? Sen ödeme yap, biz de bunu yapalım' dedi. Ben de 'Yapamam, benim senden alacağım var' dedim. O da kısmi bir ödeme yapılmasını ve bunun karşılığında bize daire verilmesini söyledi. Ben de kabul ettim. Ali Nuhoğlu'yla yalnızca bir kez görüştüm. Bizim muhatabımız kesinlikle Ali Nuhoğlu değildi. Ben tüm ödemelerimi resmi ve usulüne uygun şekilde yaptım. Ben zorla sponsor olmadım. Hasan Akgün'ün benden talep ettiği herhangi bir şey olsaydı, bunu burada açıkça söylerdim" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma, Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

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