Büyükelçi İnan Kerkük\'te ITC\'yi Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Kerkük kentini ziyareti kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükelçi İnan, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Basına açıklamada bulunan Büyükelçi İnan, Irak'ın çeşitli vilayetlerine sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ancak Kerkük'e yaptıkları ziyaretin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

ITC Başkanı Ağa'nın Valilik görevine seçilmesinden sonra ilk resmi ziyareti kendilerinin gerçekleştirmek istediklerini bildiren İnan, bu gelişmeden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

ITC'nin Türkmenlerin asil temsilcisi olduğuna işaret eden Büyükelçi İnan, ITC ve Kerkük valisine olan desteklerini yineledi.

Kalabalık bir heyetle Kerkük'ü ziyaret ettiklerini belirten Büyükelçi İnan, Kerkük için önemli ve hayati projeler gerçekleştirmek istediklerini aktardı.

Kerkük'te toplumu oluşturan tüm kesimlerin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yönetimde pay alması gerektiğini belirten İnan, her hangi bir kesimin dışlanmasının toplumsal huzur ve barışa katkı sağlamayacağını söyledi.

Kerkük'te dönüşümlü valilik sisteminin hayata geçirilmesini önemli bir adım olarak değerlendiren İnan, şöyle devam etti:

"Dönüşümlü valilik sistemini söylemden eyleme geçiren diğer toplumsal kesimleri ve siyasi partileri unutmayalım. Burada bir olgunluk gösterdiler ve hayata geçirdiler. Amacımız bunun bir kurumsal hal alması ve sürdürülür olmasıdır. Hiç kimsenin dışlanmadığı ve her kesin bu hizmetlerden payını aldığı bir siyasi iklimin Kerkük'te oluşması hizmet demektir."

ITC Başkanı Ağa, Büyükelçi İnan'ın Kerkük'ü ve ITC'yi ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağa, "Türkiye denince akla 'Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir ve Irak'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır' sözü gelir. Türkiye bunu her zeminde ifade etmiştir." dedi.

Türkiye'nin her zaman Irak halkına destek verdiğine işaret eden Ağa, bugün de Kerkük'ün kalkınması ve gelişmesine verdiği desteğin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.