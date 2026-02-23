Büyükelçi Yılmaz, BM Temsilcisi ile Görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ile Suriye'deki güncel gelişmeler ile bölgesel konuları görüştü.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Yılmaz, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Cordone ile Büyükelçilikte bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki güncel gelişmeler ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.