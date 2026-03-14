Büyükkılıç, Talas Mevlana Merkezi'ni Ziyaret Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile geçen yıl 110 milyon lira yatırım maliyetiyle hizmete açılan merkezi ziyaret eden Büyükkılıç, spor salonunu inceledi, kütüphane ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'yi kütüphaneler şehri haline getirme hedefiyle önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Büyükkılıç, gençlerin kütüphanelere gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Merkezi ziyaret ederek burada sunulan hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sohbet edip hal hatır sorduk, talep ve görüşlerini dinledik. Hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizleri mutlu etti. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Boyraz ve Büyükklıç, tesisin işleyişi ve yürütülen faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:32:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.