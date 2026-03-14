Büyükkılıç, Talas Mevlana Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile geçen yıl 110 milyon lira yatırım maliyetiyle hizmete açılan merkezi ziyaret eden Büyükkılıç, spor salonunu inceledi, kütüphane ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'yi kütüphaneler şehri haline getirme hedefiyle önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Büyükkılıç, gençlerin kütüphanelere gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Merkezi ziyaret ederek burada sunulan hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sohbet edip hal hatır sorduk, talep ve görüşlerini dinledik. Hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizleri mutlu etti. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Boyraz ve Büyükklıç, tesisin işleyişi ve yürütülen faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.