Çad'da Çiftçiler ve Besiciler Arasında Çatışma

Çad'ın güneybatısındaki Doğu Mayo-Kebbi eyaletinde çiftçiler ile besiciler arasında çıkan çatışmada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Doğu Mayo-Kebbi eyaletine bağlı Kim kasabasında bir hayvan sürüsünün ekili bir tarlaya zarar vermesinin ardından çiftçiler ile besiciler arasında şiddet olayları başladı. Çatışmalarda, şu ana kadar 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında çok sayıda ev ateşe verilirken, çok sayıda evcil hayvanın da kaybolduğu belirtildi.

Çad'da çiftçiler ile besiciler arasında arazi ve otlak kullanımı nedeniyle sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Çad Kamu Güvenliği Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2024-2025'te yaşanan yerel gruplar arası çatışmalarda 3 bin 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 15 kişi yaralandı.