Çad, Fransa ile Savunma Anlaşmasını Sonlandırdı

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YAOUNDE, 29 Kasım (Xinhua) -- Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah, perşembe gecesi yaptığı açıklamada Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasını resmen sona erdirdiklerini söyledi.

Kullamalah, kararın "derinlemesine bir analiz" sonucunda alındığını ve bunun Çad için "tarihi" bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Artık Çad için, tam egemenliğini ilan etme ve ulusal önceliklere uygun olarak stratejik ortaklarını yeniden tanımlama zamanıdır" diyen Kullamalah, anlaşmanın sona erdirilmesiyle ilgili tüm şartlara ve gerekli süreye saygı göstereceklerini belirtti.

Kullamalah, Çad'ın Fransa ile ortak çıkar alanlarında "yapıcı" ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.