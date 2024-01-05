Çad Geçiş Dönemi Başbakanı Masra\'nın atanması farklı düşüncelere yol açtı

Çad halkı, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun başbakanlık görevine atadığı sürgünden dönen eski muhalif lider Succes Masra ile ilgili farklı düşüncelere sahip.

AA muhabiri, Çad'ın başkenti Encemine'nin Kabalaye Mahallesi sakinlerine, yakın zaman öncesine kadar mevcut rejimin muhalifi Masra'nın, ağır şekilde eleştirdiği, cunta yönetiminin devamı niteliğindeki geçiş yönetimince başbakanlığa atanmasıyla ilgili düşüncelerini sordu.

Taksi şoförü Harun Muhammed Davud, Masra'nın göreve başladıktan sonra eğitime erişim ve halkın temel ihtiyaçlarıyla ilgili yaptığı konuşmaya işaret ederek "Kamu işlerinin yönetimi konusunda bize güvence veriyor." dedi.

Masra'nın muhalif dönemlerinden farklı bir tutum sergilemesini eleştiren üniversite öğrencisi Tebegara François ise "Masra'nın, Çad halkına ihanet ettiğini düşünüyorum. Bu pozisyonu kabul etmemesi ve ellerini temiz tutması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Encemine Üniversitesinde siyaset tarihi uzmanı, sosyolog Dr. Muhammed Fuda Curab da Masra'nın bu pozisyonu kabul etmesini stratejik olarak değerlendirdi.

Curab, "Masra, bu hükümete liderlik etmeyi kabul etmeseydi, gelecekteki tüm seçimlerde dışlanacaktı." diye konuştu.

Bu pozisyonun Masra'nın kariyeri için faydalı olacağı öngörüsünde bulunan Curab, "Kabul etmemesi durumunda sadece ülkenin siyasi ve kamusal işlerinden uzaklaştırılmakla kalmayacak, her yerde yargılanacaktı." değerlendirmesini yaptı.

Sürgünden başbakanlığa

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözü verse de süre bitiminde 9 Ekim 2022'de gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun ise 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti. Forumda ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı İtno, sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı 1 Ocak'ta, geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te geri dönmüştü.

Muhalif Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında beklenmedik şekilde geçici Devlet Başkanı İtno'ya destek vermişti.

20 Ekim 2022'deki demokrasi yanlısı gösterilere güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesinde yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında Masra hükümete ve askeri yönetime yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Ülkede geçici askeri yönetim tarafından düzenlenen anayasa referandumunun 29 Aralık 2023'te onaylanmasından kısa süre sonra Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu, hükümetin istifasını sunmuştu.

Aralıktaki yeni anayasaya referandumunun kabul edilmesi, bu yıl yapılması planlanan ve Çad'ı sivil yönetime götürebilecek seçimlere doğru atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.