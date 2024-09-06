CAIR'den Eygi Cinayetine Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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CAIR'den Eygi Cinayetine Soruşturma Çağrısı

NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Adalet Bakanlığına işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin derhal soruşturulması çağrısında bulundu.

06.09.2024 22:47
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NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Adalet Bakanlığına işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin derhal soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'a CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw imzalı mektup gönderildi.

Mektupta, "CAIR, Adalet Bakanlığını, FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışarak Filistinli çiftçileri korumak için Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde gönüllü çalışırken İsrail askerleri tarafından başından vurulduğu iddia edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin korkunç cinayetini derhal soruşturmaya ve kovuşturmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

ABD hükümetinin benzeri vakalarda defalarca yaptığı gibi olayın soruşturulmasını pasif şekilde İsrail'e bırakmaması gerektiği vurgulanan mektupta, "ABD, İsrail'in kendisini soruşturmasını bekleme bahanesini kabul etmeyi sürdüremez. Amerikan hayatlarının kaybı ve adaletin engellenmesi kabul edilemez. Hızlı ve şeffaf bir soruşturmadan daha azı, büyük bir adaletsizliktir. Adalet Bakanlığının derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyoruz." görüşü paylaşıldı.

Mektupta, Amerikalı Müslümanların ve sivil toplum örgütlerinin yıllardır Amerikalı yetkililerde İsrail tarafından öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile, Filistin-Amerikalı Ömer Esad ve aktivist Rachel Corrie gibi daha önce Amerikalılara karşı işlenen suçları ele almaları çağrısında bulunduğu vurgulanarak, "Adalet Bakanlığı, etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Amerikan vatandaşları için adaleti sağlamak amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmelidir." ifadesi kullanıldı.

CAIR'den Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin AA'ya yapılan ilk açıklamada, İsrail apartheid hükümeti şiddetle kınanmış, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır." çağrısında bulunulmuştu.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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