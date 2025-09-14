Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Soğuksu Mahallesi'ne bağlı Uzunyol mezrasında iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
