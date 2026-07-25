Çamaş'ta Heyelan: Yol Kapandı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Çamaş'ın Sakargeriş ile Çatalpınar ilçesinin Keçili mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

Altınordu ve Fatsa ilçelerinde ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.