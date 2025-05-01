2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'da çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'in boğazından bıçaklayarak ağır yaralayıp, ziynet eşyalarını alan İ.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan A.K., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çamaşır Makinesi Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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