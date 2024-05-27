Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Kırklareli'nde ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Kırklareli'nde ziyaretçilerini ağırlıyor

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Kırklareli\'nde ziyaretçilerini ağırlıyor

Kırklareli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Çanakkale Müzesi tarafından açılan sergide, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatlar yer alıyor. Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Türkiye'yi dolaşarak Çanakkale ruhunu aşılamayı hedefleyen bir sosyal projedir. Gezici müze, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyarete açıktır.

27.05.2024 18:55
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Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" Kırklareli'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kırklareli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Çanakkale Müzesince Atatürk Spor Salonunda açılan sergide, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatlar yer alıyor.

Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, AA muhabirine "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi"nin en büyük gezici müzelerden biri olduğunu söyledi.

Gezici müze olarak 13 yıldır Türkiye'yi dolaştıklarını ifade eden Yürükaslan, müzenin her şehirde ilgi gördüğünü anlattı.

Gezici müzede bulunan birçok eşyanın çok nadir olduğunu ve sadece gezici müze de bulunduğunu dile getiren Yürükaslan, "Çok özel hazırlanan bir müze. 'Bir gün değil, her gün Çanakkale' sloganıyla hareket ediyoruz. Çanakkale'ye gidemeyen, oraları gezme imkanı olmayan vatandaşlarımıza Çanakkale ruhunu aşılayan büyük bir sosyal proje uygulamaktayız." diye konuştu.

Yürükaslan, çok özel olan müzede, koleksiyonerlerden ve yurt dışındaki müzelerden birçok eşyanın da yer aldığını dile getirdi.

Gezici müze 1 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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