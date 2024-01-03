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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğaz hattında Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferler de yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği Güney'e Kuzey'e saat 06.40, Kuzey'den Güney'e ise saat 07.20 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan Çanakkale Boğaz hattında Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferler de yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.